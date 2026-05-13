GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,452 TL
EURO
53,196 TL
STERLİN
61,501 TL
GRAM
6.832 TL
ÇEYREK
11.226 TL
YARIM
22.247 TL
CUMHURİYET
44.221 TL
KONYA Haberleri

Konya’da 74 yaşındaki adamdan haber yok! Tam 91 gündür kayıp

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da 74 yaşındaki adamdan haber yok! Tam 91 gündür kayıp
Konya’nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi’nde ikamet eden 74 yaşındaki Alzheimer hastası Mevlüt Aybattı’dan 91 gündür haber alınamıyor. 11 Şubat 2026 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Aybattı için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Hadim ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Mevlüt Aybattı'dan 91 gündür haber alınamıyor. Dedemli Mahallesi'nde ikamet eden Aybattı, 11 Şubat 2026 tarihinde kaybolduktan sonra geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Kayıp ihbarının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalarda mahalle merkeziyle birlikte çevredeki kırsal alanlar da detaylı şekilde taranıyor.

Ekipler, kayıp kişiye ulaşabilmek için ormanlık bölgeler, dere yatakları ve su altı noktalarında yoğunlaştırılmış arama faaliyetlerini sürdürüyor. Bölgedeki her ihtimal değerlendirilirken çalışmaların titizlikle devam ettiği öğrenildi.

HAVADAN, KARADAN VE SUDAN ARAMA

Arama çalışmalarında teknolojik imkânlardan da yararlanılıyor. Yapay zekâ destekli dronlarla havadan geniş alanlar taranırken, termal kameralar ve gelişmiş görüntüleme sistemleri sayesinde olası iz ve bulgular detaylı şekilde inceleniyor. Ekiplerin, teknolojik destekle arama faaliyetlerini titizlikle sürdürdüğü belirtildi.

GENİŞ ALANDA TARAMA YAPILDI

Kayıp şahsı bulmak için yürütülen çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor. Bölge halkının aktif katılım sağladığı arama faaliyetlerinde şimdiye kadar Mevlüt Aybattı'ya ait herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Ekipler tarafından geniş bir bölgede arama çalışması yürütülmesine rağmen henüz sonuç alınamadı. Çalışmaların aralıksız şekilde sürdüğü öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜSÜ KAHVEHANEDE

Mahalle muhtarı Muzaffer Cavlak ise arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Cavlak, Aybattı'nın en son 11 Şubat tarihinde kahvehanede otururken görüldüğünü, bu tarihten sonra kendisinden bir daha haber alınamadığını söyledi.

Yetkililer, arama çalışmalarının tüm imkânlar seferber edilerek sürdürüldüğünü ve gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER