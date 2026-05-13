Konya’da 74 yaşındaki adamdan haber yok! Tam 91 gündür kayıp

Konya’nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi’nde ikamet eden 74 yaşındaki Alzheimer hastası Mevlüt Aybattı’dan 91 gündür haber alınamıyor. 11 Şubat 2026 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Aybattı için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Kayıp ihbarının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalarda mahalle merkeziyle birlikte çevredeki kırsal alanlar da detaylı şekilde taranıyor.

Ekipler, kayıp kişiye ulaşabilmek için ormanlık bölgeler, dere yatakları ve su altı noktalarında yoğunlaştırılmış arama faaliyetlerini sürdürüyor. Bölgedeki her ihtimal değerlendirilirken çalışmaların titizlikle devam ettiği öğrenildi.

HAVADAN, KARADAN VE SUDAN ARAMA

Arama çalışmalarında teknolojik imkânlardan da yararlanılıyor. Yapay zekâ destekli dronlarla havadan geniş alanlar taranırken, termal kameralar ve gelişmiş görüntüleme sistemleri sayesinde olası iz ve bulgular detaylı şekilde inceleniyor. Ekiplerin, teknolojik destekle arama faaliyetlerini titizlikle sürdürdüğü belirtildi.

GENİŞ ALANDA TARAMA YAPILDI

Kayıp şahsı bulmak için yürütülen çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor. Bölge halkının aktif katılım sağladığı arama faaliyetlerinde şimdiye kadar Mevlüt Aybattı'ya ait herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Ekipler tarafından geniş bir bölgede arama çalışması yürütülmesine rağmen henüz sonuç alınamadı. Çalışmaların aralıksız şekilde sürdüğü öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜSÜ KAHVEHANEDE

Mahalle muhtarı Muzaffer Cavlak ise arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Cavlak, Aybattı'nın en son 11 Şubat tarihinde kahvehanede otururken görüldüğünü, bu tarihten sonra kendisinden bir daha haber alınamadığını söyledi.

Yetkililer, arama çalışmalarının tüm imkânlar seferber edilerek sürdürüldüğünü ve gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

(Berna Ata)