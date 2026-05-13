Konya’da tuzaklar kuruldu! Tek tek takip ediliyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Güneysınır'da meyve bahçelerinde fenolojik gözlemlerin aralıksız sürdüğünü duyurdu. İlçe Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında üretim alanlarında düzenli incelemeler gerçekleştiriliyor.
FEROMEN TUZAKLARLA TAKİP YAPILIYOR
Saha çalışmalarında özellikle feromen tuzaklar kullanılarak zararlı yoğunluğu ve bitkilerin gelişim süreçleri yakından izleniyor. Ayrıca çiçeklenme durumu, gelişim evreleri ve iklim koşullarının üretime etkileri detaylı şekilde değerlendiriliyor.
Elde edilen veriler doğrultusunda üreticilere gerekli bilgilendirmeler yapılırken, ihtiyaç duyulan durumlarda teknik destek ve yönlendirmeler sağlanıyor.
ÜRETİCİLERE TEKNİK DESTEK SÜRÜYOR
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, tarımsal üretimin sahada takip edilmeye devam ettiği vurgulandı. Yetkililer, üreticilerin yanında olmaya ve verimli üretim için teknik çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.
