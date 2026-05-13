Akşehir’de meyve bahçelerinde verim umut veriyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akşehir ilçesine bağlı Atakent ve Gölçayır mahallelerinde yürütülen bahçe kontrollerine ilişkin açıklamada bulundu. Teknik ekipler tarafından yapılan incelemelerde mevcut üretim sezonunda verimin iyi seviyede olduğu değerlendirildi.
YENİ ÇEŞİTLERLE MODERN BAHÇELER KURULUYOR
Akşehir İlçe Tarım Müdürlüğü ile Konya Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen saha çalışmalarında, 0900 Ziraat, Regina ve Royal King çeşitleriyle kurulan bahçelerde kontroller yapıldı.
Yapılan incelemelerde ekonomik ömrünü tamamlayan eski bahçelerin yerine yeni anaçlar ve modern çeşitlerle yeni üretim alanlarının oluşturulduğu belirtildi.
ÜRETİMDE VERİMLİLİK HEDEFLENİYOR
Yetkililer, yenilenen bahçeler sayesinde hem ürün kalitesinin hem de verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgedeki üreticilere yönelik teknik destek ve saha çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.
