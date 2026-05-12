Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Konya vurgusu: Türkiye’ye katkı sunuyorlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Konya'nın Kulu ilçesine özel vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kulu'ya özel vurgu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta İsveç olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan Kululu gurbetçilerin hem Türkiye ekonomisine hem de ülkenin yurt dışındaki tanıtımına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.
Kulu'nun gurbetçi nüfusu öne çıkıyor
Konya'nın yurt dışına en fazla göç veren ilçelerinden biri olan Kulu, özellikle Avrupa'da yaşayan güçlü hemşehri nüfusuyla dikkat çekiyor. Gurbetçi vatandaşların memleketleriyle bağlarını koruması ve Türkiye'ye sağladıkları katkı, Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklardan biri oldu.
