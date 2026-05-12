Konya’da tarım arazileri sular altında kaldı

Özellikle Kozanlı Mahallesi ve Karadağ Yaylası çevresindeki şeker pancarı, arpa ve buğday ekili tarlalarda su baskınları meydana geldi.
Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk bölgede incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi. Tarlalarda oluşan zarar hakkında bilgi alan Başkan Öztürk, aşırı yağışların bazı alanlarda hasara yol açtığını belirtti.
Başkan Öztürk yaptığı açıklamada, üreticilerin mağduriyet yaşamaması adına gerekli tespit çalışmalarının yapılacağını ifade ederek, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.