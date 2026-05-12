GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,477 TL
EURO
53,301 TL
STERLİN
61,617 TL
GRAM
6.836 TL
ÇEYREK
11.233 TL
YARIM
22.260 TL
CUMHURİYET
44.246 TL
KONYA Haberleri

Konya’da tarım arazileri sular altında kaldı

Bekir Turan
İnternet editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da tarım arazileri sular altında kaldı
Konya’nın Kulu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası bazı ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

Özellikle Kozanlı Mahallesi ve Karadağ Yaylası çevresindeki şeker pancarı, arpa ve buğday ekili tarlalarda su baskınları meydana geldi.

Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk bölgede incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi. Tarlalarda oluşan zarar hakkında bilgi alan Başkan Öztürk, aşırı yağışların bazı alanlarda  hasara yol açtığını belirtti.

Başkan Öztürk yaptığı açıklamada, üreticilerin mağduriyet yaşamaması adına gerekli tespit çalışmalarının yapılacağını ifade ederek, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER