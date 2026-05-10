Konya’da cinayet! Yeniden Refah Partisi mahalle başkanı öldürülmüştü: Acı detay ortaya çıktı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki kişinin alacak verecek meselesine aracılık etmeye çalışırken silahla vurulan Yeniden Refah Partisi Huğlu Mahalle Başkanı Necati Sandal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sandal, Huğlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İki kişinin tartışmasına aracılık etmek istedi

Olay, Beyşehir ilçesine bağlı Adaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Necati Sandal, iki kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmayı sakinleştirmek ve taraflara aracılık etmek istedi.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sandal silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastanede kurtarılamadı

Ağır yaralanan Necati Sandal, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sandal, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Cinayetle ilgili 7 şüphelinin gözaltına alındığı, firari olduğu öğrenilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Huğlu'da son yolculuğuna uğurlandı

Yeniden Refah Partisi'nde Huğlu Mahalle Başkanlığı görevini yürüten Necati Sandal için Huğlu Mahallesi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Sandal'ın yakınlarının yanı sıra Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Hasan Yel, yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, parti teşkilatı mensupları, mahalle sakinleri ve çok sayıda seveni katıldı.

Hasan Yel: "Derin bir üzüntü ve acı içindeyiz”

Cenazede konuşan Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Hasan Yel, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün derin bir üzüntü ve acıyla Beyşehir ilçemizin Huğlu Mahallesi Mahalle Başkanı Necati Sandal başkanımızın katledildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Şu an cenazesindeyiz. Ülkemizde artan şiddet olaylarından maalesef Huğlu Mahallemiz de nasibini aldı. Bilindiği üzere ve bizim hatırladığımız kadarıyla Huğlu Mahallemizde özellikle son 50 yıldır kamu hukukunu ilgilendiren ve resen soruşturma açılmasını gerektiren herhangi bir suç işlenmemiş ve bu nedenden dolayı da birkaç yıl önce jandarma karakolu kapanmıştı.”

"Kendisinin ilgisi olmayan meselede aracı olmak istemiştir”

Necati Sandal'ın olayla doğrudan ilgisinin olmadığını vurgulayan Hasan Yel, şöyle devam etti:

"Mahalle başkanımız, kendisinin ilgisinin olmadığı bir alacak verecek meselesinde aracı olmak istemiş ve kurşunların hedefi olmuştur. Hayatını kaybetmiştir. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığımız bu olay üzerine hızlı bir şekilde resen soruşturma başlatmış ve gözaltılar yapılmıştır. Faillerle ilgili soruşturma titizlikle devam ediyor.”

"Soruşturmayı avukatlarımızla takip edeceğiz”

Yeniden Refah Partisi olarak sürecin takipçisi olacaklarını belirten Yel, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Biz de Yeniden Refah Partisi ailesi olarak faillerin bulunması ve adaletin tecelli etmesine yönelik olarak avukatlarımızla birlikte soruşturmayı titizlikle takip edeceğiz ve aileye hukuki yardımda bulunacağız. Yeniden Refah Partisi camiamızın, Beyşehir halkımızın, Huğlu Mahallemizin ve başkanımızın ailesinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun.”

Yeniden Refah Partisi Beyşehir İlçe Başkanı Muhittin Kazan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeniden Refah Partisi Huğlu Mahalle Başkanımız kıymetli dava arkadaşımız Necati Sandal, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

(Berna Ata)