KONYA Haberleri

Konya’da geri dönüşüm fabrikasında yangın paniği! 2 kişi dumandan etkilendi

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında 2 kişinin dumandan etkilendiği bildirildi.

İhbar 112 Acil Çağrı Merkezine yapıldı

Edinilen bilgilere göre, AFAD Konya ekiplerine 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktığı yönünde ihbar ulaştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, fabrikada çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında 2 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenen kişilere sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

KBRN ekibi ölçüm yaptı

Yangının ardından çevrede koku olduğu yönünde ihbar gelmesi üzerine AFAD KBRN ekibi bölgede ölçüm çalışması gerçekleştirdi. AFAD KBRN ekiplerinin yaptığı inceleme ve ölçümlerin ardından bölgede gerekli çevre güvenliği alındı.

Bölgede güvenlik önlemleri alındı

Olay sonrası ekipler, fabrika çevresinde güvenlik tedbirlerini artırdı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

(Berna Ata)

