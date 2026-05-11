Konya’da yıllardır büyüyen tehlike! Bir ilçede daha görüldü

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Kavak Mahallesi mermer ocakları (mağara) mevkiinde yeni bir derin obruk oluştuğu öğrenildi. Bölgede meydana gelen çökme sonrası yetkililer harekete geçti.
Jandarma bölgede inceleme yaptı
İhbarın ardından jandarma ekipleri olay yerine giderek bölgede gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Oluşan obruğun çevresinde güvenlik açısından değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi.
Belediye başkanına bilgi verildi
Mahalle sakinleri tarafından konunun belediye başkanına doğrudan iletildiği belirtilirken, yarın itibarıyla obruğun çevresinde güvenlik önlemlerinin alınacağı ifade edildi.
Vatandaşlara uyarı yapıldı
Yetkililer, özellikle hayvanlarını otlatmak için bölgeye çıkan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Çobanlar ve hayvancıların obruk çevresine yaklaşmamaları konusunda önemli uyarılarda bulunuldu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”