GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,447 TL
EURO
53,513 TL
STERLİN
61,999 TL
GRAM
6.868 TL
ÇEYREK
11.297 TL
YARIM
22.387 TL
CUMHURİYET
44.498 TL
KONYA Haberleri

Konya’da 39 yaşındaki adam günlerdir aranıyor

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da 39 yaşındaki adam günlerdir aranıyor

Konya'nın Bozkır ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Mehmet Ali Erkek'ten altı gündür haber alınamaması üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası güvenlik güçleri ve kurtarma ekipleri harekete geçti.

KAYIP ŞAHSIN ARACI KÖPRÜ ÜZERİNDE BULUNDU

Konya merkezde bir markette çalıştığı öğrenilen ve Bozkır'ın Pınarcık Mahallesi nüfusuna kayıtlı Mehmet Ali Erkek'in kullandığı araç, Mavi Boğaz Köprüsü mevkiinde bulundu. Araç içerisinde şahsa ait kişisel eşyaların da yer aldığı öğrenildi. Aracın tespit edilmesinin ardından ekipler bölgede detaylı inceleme başlattı.

DRONE VE DALGIÇ EKİPLERİYLE ARAMA ÇALIŞMASI

İhbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dere yatağında dalgıç ekipleri tarafından su altı taramaları yapılırken, jandarma ekipleri karadan arama faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca drone desteğiyle havadan görüntüleme yapılarak bölgedeki her nokta titizlikle inceleniyor.

ÇALIŞMALAR VADİ VE SARP ARAZİDE YOĞUNLAŞTI

İlk incelemelerde herhangi bir bulguya ulaşılamaması üzerine arama çalışmaları genişletildi. Ekipler, dere yatağı çevresi ile vadi boyunca uzanan sarp arazilerde kapsamlı tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Yetkililer, kayıp vatandaşın bulunabilmesi için tüm ihtimallerin değerlendirildiğini ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER