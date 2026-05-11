Konya’da 39 yaşındaki adam günlerdir aranıyor

Konya'nın Bozkır ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Mehmet Ali Erkek'ten altı gündür haber alınamaması üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası güvenlik güçleri ve kurtarma ekipleri harekete geçti.
KAYIP ŞAHSIN ARACI KÖPRÜ ÜZERİNDE BULUNDU
Konya merkezde bir markette çalıştığı öğrenilen ve Bozkır'ın Pınarcık Mahallesi nüfusuna kayıtlı Mehmet Ali Erkek'in kullandığı araç, Mavi Boğaz Köprüsü mevkiinde bulundu. Araç içerisinde şahsa ait kişisel eşyaların da yer aldığı öğrenildi. Aracın tespit edilmesinin ardından ekipler bölgede detaylı inceleme başlattı.
DRONE VE DALGIÇ EKİPLERİYLE ARAMA ÇALIŞMASI
İhbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dere yatağında dalgıç ekipleri tarafından su altı taramaları yapılırken, jandarma ekipleri karadan arama faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca drone desteğiyle havadan görüntüleme yapılarak bölgedeki her nokta titizlikle inceleniyor.
ÇALIŞMALAR VADİ VE SARP ARAZİDE YOĞUNLAŞTI
İlk incelemelerde herhangi bir bulguya ulaşılamaması üzerine arama çalışmaları genişletildi. Ekipler, dere yatağı çevresi ile vadi boyunca uzanan sarp arazilerde kapsamlı tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Yetkililer, kayıp vatandaşın bulunabilmesi için tüm ihtimallerin değerlendirildiğini ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.
(Meltem Aslan)