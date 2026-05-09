GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,332 TL
EURO
53,326 TL
STERLİN
61,905 TL
GRAM
6.868 TL
ÇEYREK
11.307 TL
YARIM
22.400 TL
CUMHURİYET
44.422 TL
SPOR Haberleri

MAÇ SONUCU: KONYASPOR 0 - 3 FENERBAHÇE

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

MAÇ SONUCU: KONYASPOR 0 - 3 FENERBAHÇE
Konyaspor - Fenerbahçe Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İşte maçtan önemli dakikalar...

Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı.

İLK 11'LER

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Adil, Uğurcan, Arif, Marko, Melih, D. Türüç, Olaigbe, Bardhi, Muleka

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Guendouzı, Kante, Fred, Musaba, Kerem, Talısca

İŞTE MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR; 

Hakem yardımcılarıyla göz göze geldi ve maçı başlattı.

2' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği ortasında top ceza alanı dışına çıkıyor.

3' Konyaspor'un atağı ofsayt ile kesiliyor.

6' Konyaspor'da Adil Demirbağ, Musaba'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 

12' Kazeem Olaigbe'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Enis Bardhi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

13' Gol! Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında takımını öne geçiren golü atan oyuncu Fred . Durum şimdi 0 - 1. Gol pasını veren isim Anderson Talisca. Maçta durum 0 - 1.

18' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği ortasında Talisca kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

23' Fred, itirazları nedeniyle hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

24 'Sarı kart! Atilla Karaoglan elini cebine attı ve sarı kartını Fenerbahçe takımının oyuncusu Fred için kullandı.

31' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği ortasında Atilla Karaoğlan faul gerekçesiyle oyunu durduruyor.

40' Ofsayt! Fenerbahçe İstanbul takımının hücumu yan hakemin bayrağı ile kesiliyor. Anderson Talisca ofsayttan kaçamayan oyuncu.

43' Frikik! Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Konyaspor.

44' Sarı kart! Deniz Türüç maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

45+3' Ofsayt! Ofsaytta kalan takım Konyaspor.

Maçın hakemi Atilla Karaoglan ilk yarıyı bitirdi.

46' Fenerbahçe İstanbul takımında, Yigit Efe Demir sakatlanan arkadaşının yerine oyuna giren oyuncu. Sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Çağlar Soyuncu.

46' Oyuncu değişikliği! Fenerbahçe İstanbul için oyuncu değişikliği. Mercan,Münir çıkan oyuncu, Archie Brown giren oyuncu.

46' Oyuncu değişikliği! Konyaspor takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Riechedly Bazoer, çıkan oyuncu Uğurcan Yazgılı.

47' Enis Bardhi, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Konya şehrinde skor değişmedi.

48' Gole yaklaşan takım Fenerbahçe İstanbul oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Fred. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

50' İsabetsiz şut! Fenerbahçe İstanbul Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

51' Korner kazanan takım Konyaspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Enis Bardhi.

56' Gol! Fenerbahçe İstanbul golü bulan taraf. Skor şimdi 0 - 2. Goldeki asistin sahibi Muhammed Kerem Aktürkoğlu. Skor şimdi 0 - 2.

59' Sarı kart! Ev sahibi takım oyuncusu Marko Jevtovic sarı kart görüyor.

59' Oyuncu değişikliği! Konyaspor takımında giren oyuncu Morten Bjorlo, çıkan oyuncu Marko Jevtovic.

60' Morten Bjorlo çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

62' Konyaspor takımında Kazeem Olaigbe çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

69' Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Deniz Turuc, oyuna giren oyuncu Sander Svendsen.

69' Oyuncu değişikliği! Konyaspor takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Jo Jin-ho , çıkan oyuncu Enis Bardhi.

79' Oyuncu değişikliği! Çıkan oyuncu Jackson Muleka, giren oyuncu Yasir Subaşı. Bu, ev sahibi takımın son değişikliği.

80' Oyuncu değişikliği! Konyaspor son oyuncu değişikliğini yapıyor. Kenara gelen isim Adil Demirbağ olurken, yerine oyuna dahil olan futbolcu Rayyan Baniya.

Ve maç az önce sona erdi. Maçın skoru 0 - 3.

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER