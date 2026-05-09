MAÇ SONUCU: KONYASPOR 0 - 3 FENERBAHÇE

Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı.
İLK 11'LER
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Adil, Uğurcan, Arif, Marko, Melih, D. Türüç, Olaigbe, Bardhi, Muleka
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Guendouzı, Kante, Fred, Musaba, Kerem, Talısca
İŞTE MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR;
Hakem yardımcılarıyla göz göze geldi ve maçı başlattı.
2' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği ortasında top ceza alanı dışına çıkıyor.
3' Konyaspor'un atağı ofsayt ile kesiliyor.
6' Konyaspor'da Adil Demirbağ, Musaba'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
12' Kazeem Olaigbe'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Enis Bardhi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.
13' Gol! Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında takımını öne geçiren golü atan oyuncu Fred . Durum şimdi 0 - 1. Gol pasını veren isim Anderson Talisca. Maçta durum 0 - 1.
18' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği ortasında Talisca kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.
23' Fred, itirazları nedeniyle hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.
31' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği ortasında Atilla Karaoğlan faul gerekçesiyle oyunu durduruyor.
40' Ofsayt! Fenerbahçe İstanbul takımının hücumu yan hakemin bayrağı ile kesiliyor. Anderson Talisca ofsayttan kaçamayan oyuncu.
43' Frikik! Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Konyaspor.
44' Sarı kart! Deniz Türüç maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
45+3' Ofsayt! Ofsaytta kalan takım Konyaspor.
Maçın hakemi Atilla Karaoglan ilk yarıyı bitirdi.
46' Fenerbahçe İstanbul takımında, Yigit Efe Demir sakatlanan arkadaşının yerine oyuna giren oyuncu. Sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Çağlar Soyuncu.
46' Oyuncu değişikliği! Fenerbahçe İstanbul için oyuncu değişikliği. Mercan,Münir çıkan oyuncu, Archie Brown giren oyuncu.
46' Oyuncu değişikliği! Konyaspor takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Riechedly Bazoer, çıkan oyuncu Uğurcan Yazgılı.
47' Enis Bardhi, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Konya şehrinde skor değişmedi.
48' Gole yaklaşan takım Fenerbahçe İstanbul oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Fred. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.
50' İsabetsiz şut! Fenerbahçe İstanbul Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.
51' Korner kazanan takım Konyaspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Enis Bardhi.
56' Gol! Fenerbahçe İstanbul golü bulan taraf. Skor şimdi 0 - 2. Goldeki asistin sahibi Muhammed Kerem Aktürkoğlu. Skor şimdi 0 - 2.
59' Sarı kart! Ev sahibi takım oyuncusu Marko Jevtovic sarı kart görüyor.
59' Oyuncu değişikliği! Konyaspor takımında giren oyuncu Morten Bjorlo, çıkan oyuncu Marko Jevtovic.
60' Morten Bjorlo çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.
62' Konyaspor takımında Kazeem Olaigbe çektiği şutta kaleyi bulamıyor.
69' Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Deniz Turuc, oyuna giren oyuncu Sander Svendsen.
69' Oyuncu değişikliği! Konyaspor takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Jo Jin-ho , çıkan oyuncu Enis Bardhi.
79' Oyuncu değişikliği! Çıkan oyuncu Jackson Muleka, giren oyuncu Yasir Subaşı. Bu, ev sahibi takımın son değişikliği.
80' Oyuncu değişikliği! Konyaspor son oyuncu değişikliğini yapıyor. Kenara gelen isim Adil Demirbağ olurken, yerine oyuna dahil olan futbolcu Rayyan Baniya.
Ve maç az önce sona erdi. Maçın skoru 0 - 3.
(Ali Asım Erdem)