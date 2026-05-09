Konya’da alacak kavgası cinayetle bitti! Yeniden Refah Partisi mahalle başkanı öldürüldü
Konya’nın Beyşehir ilçesinde tüfek atölyesi sahibi Necati Sandal, borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurularak öldürüldü.
Olay, dün saat 23.50 sıralarında Adaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Huğlu Mahallesi'nde tüfek atölyesi işleten ve aynı zamanda Yeniden Refah Partisi mahalle başkanlığı görevini yürüten Necati Sandal, iddiaya göre borç- alacak nedeniyle bir grupla tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile olay yerinden uzaklaşmak isteyen Sandal'a tüfekle ateş edildi. Sırtından vurulan Sandal kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarla adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sandal, yaşamını yitirdi. Jandarma, olaya karıştığı şüphesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan YRP Beyşehir İlçe Başkanı Muhittin Kazan, sanal medya hesabından, "Yeniden Refah Partisi Huğlu Mahalle Başkanımız kıymetli dava arkadaşımız Necati Sandal, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı dileriz" paylaşımı yaptı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
