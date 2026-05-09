NEÜ Tıp Fakültesinde eğitim kalitesi tam akreditasyonla belgelendi

Kurulduğu 1982 yılından bu yana verdiği çağdaş sağlık hizmeti ve tıp eğitimi ile ülkemizde hekim yetiştirilmesine önemli katkılar sağlayan Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi altı yıllık Tam Akreditasyon Belgesi almaya hak kazandı.

2021 yılında Akreditasyon Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Reisli'nin koordinasyonunda başlayan akreditasyon çalışmaları kapsamında, Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen ilk ziyaret sonucunda koşullu akreditasyon alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, mezuniyet öncesi tıp eğitimi alanında yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde altı yıllık Tam Akreditasyon Belgesi ile akredite edildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan NEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Nail Güner, "Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi 44 yıllık geçmişi ile köklü, güçlü ve modern bir tıp fakültesidir. Fakültemizde her yıl yaklaşık 250 tıp doktoru ve 130 uzman hekim Türk tıbbına hizmet vermek üzere mezun edilmektedir. Fakültemizin amacı analitik ve bilimsel düşünme yeteneğine sahip, tanı ve tedavi konusunda yeterli, aynı zamanda ülkemizin sağlık sorunlarına ve koruyucu hekimlik uygulamalarına hâkim, etik kurallara bağlı hekimler yetiştirmektir. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 2006 yılından bu yana ISO 9001 (kalite yönetimi), ISO 10002 (müşteri memnuniyeti), ISO 13811 (hijyen ve sanitasyon) kalite belgelerine sahiptir. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, verilen tıp eğitimi yanında üst düzey sağlık hizmeti konusunda da bölgenin güvencesidir. Bu kalite düzeyine ulaşmak ancak akreditasyon ile mümkündür. Akreditasyon sürecinde her türlü desteği sağlayan başta Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu olmak üzere, rektör yardımcılarımıza, önceki dönem dekanlarımıza, Akreditasyon Koordinatörümüz Prof. Dr. İsmail Reisli'ye ve tüm Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanlarına teşekkür ederiz” dedi.

TEPDAD Akreditasyon Sürecinin Temel Amaçları

Tıp Eğitiminin Kalitesini Yükseltmek: Türkiye'deki tüm tıp fakültelerinde eğitim kalitesinin belirli bir asgari standartta olmasını garanti altına almak, eğitim programlarını sürekli iyileştirmek ve eğitim niteliğini artırmak.

Diplomanın Güvenirliği ve Tanınırlığı: Mezunların diplomalarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasını sağlamak, eğitim programının evrensel kalite standartlarını karşıladığını belgelemek.

Nitelikli Hekim Yetiştirmek: Daha yetkin, güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunabilecek, güncel tıp eğitimi standartlarına göre yetişmiş hekimler mezun etmek.

Özdeğerlendirme ve Sürekli Gelişim: Tıp fakültelerinin kendi güçlü ve gelişime açık yönlerini sistematik bir şekilde analiz etmelerini sağlayarak sürekli bir gelişim kültürü oluşturmak. Eğitimde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Eğitim programının hedeflerini, işleyişini ve yeterliliğini öğrenciler, eğitimciler ve toplum için şeffaf hale getirmek.

Akreditasyon ve Mezuniyet

Türkiye'de akredite bir tıp fakültesinden mezun olmak, ulusal ve uluslararası standartlarda nitelikli tıp eğitimi alındığının resmî bir göstergesidir. Akredite tıp fakültelerinden alınan diplomalar, Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (WFME) standartlarıyla uyumlu olması nedeniyle, yurt dışında özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde tanınma ve çalışma imkânlarını artırmaktadır. Bu kapsamda, akredite bir tıp fakültesinden mezun olmak; alınan eğitimin kalitesini, uluslararası geçerliliğini ve mesleki yeterliliğini resmî olarak belgelendiren, kariyer olanaklarını güçlendiren önemli bir avantaj sağlamaktadır. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları da söz konusu imkân ve avantajlardan yararlanacak olup, fakültenin ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilebilirliğinin artması beklenmektedir.

(Cumali Özer)