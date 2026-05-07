Konya’da iş arayanlara fırsat! Tam 680 kişi alınacak

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün yayımladığı ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 680 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuru tarihleri ve tüm detaylar ise açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 680 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek alımlar için başvuru süreci başladı. Başvurular Kariyer Kapısı Üzerinden Yapılacak Personel alımına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 7 Mayıs 2026 ile 22 Mayıs 2026 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular, son gün saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacak. Alıma ilişkin kadro dağılımları, başvuru şartları ve diğer detaylara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabileceği belirtildi. Adaylar başvurularını, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirecek. Söz konusu personel alım ilanı, Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından da kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada adayların başvuru tarihlerini kaçırmamaları gerektiği hatırlatıldı. (Bekir Turan)

