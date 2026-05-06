Konyalılar dikkat! 2 önemli güzergah kapatılıyor

Konya'da ulaşımı etkileyecek önemli bir trafik düzenlemesi duyuruldu. Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), şehir genelinde yürütülecek bakım ve onarım çalışmaları kapsamında iki ayrı noktada geçici yol kapatmaları uygulanacağını açıkladı.

GECE SAATLERİNDE TRAFİĞE KAPATILACAK

AKOM'un açıklamasına göre, ilk çalışma Sanayi Köprülü Kavşağı ile Aydınlık Köprülü Kavşağı arasındaki hatta gerçekleştirilecek. Beyşehir Çevre Yolu ile Yeni İstanbul Yolu istikametini kapsayan bu güzergahta, 7–23 Mayıs 2026 tarihleri arasında her gün 01.00 ile 06.00 saatleri arasında trafik akışı durdurulacak. Sürücüler bu saatlerde alternatif yolları kullanabilecek.

SİLLE KAVŞAĞI'NDA ÜÇ GÜNLÜK DÜZENLEME

İkinci uygulama ise Beyşehir Çevre Yolu üzerindeki Sille Kavşağı Alt Geçidi'nde, Dedeman Otel önünde yapılacak. Başkent Hastanesi'nden Yeni İstanbul Yolu yönüne giden istikamette, Anadolu İmam Hatip Lisesi Yaya Üst Geçidi'nde meydana gelen hasar ile aydınlatma bakım çalışmaları nedeniyle yol 7–9 Mayıs 2026 tarihleri arasında, yine gece saatlerinde ulaşıma kapatılacak.

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGÂH UYARISI

Yetkililer, belirtilen tarihlerde ve saat aralıklarında yola çıkacak sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergâhlara yönelmeleri gerektiğini vurguladı. AKOM, çalışmalar süresince trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

