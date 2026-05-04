Konyalı tır şoförü trafik kazasında can verdi!

Kaza 1 Mayıs günü, Yunak- Polatlı yolu TİGEM yakınlarında meydana geldi. 2 Tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Mustafa Demir ağır yaralanmıştı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI!
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Mustafa Demir, hastaneye kaldırıldı. Konya Akşehirli olduğu öğrenilen Demir, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
KONYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Mustafa Demir Akşehir ilçesine bağlı Karahüyük Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
(Berna Ata)