Konya “Benim İklimim’’ başvurusu 2026: Tasarruf edene otomobil hediye

Konya Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir bir gelecek ve çevre bilincini artırmak amacıyla dikkat çeken bir “tasarruf“ projesi başlattı. Ödül, 3 otomobil olarak belirlendi ve şartlar açıklandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni projesini duyurdu.

Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iklim değişikliğiyle mücadelede bireysel tasarrufun önemine dikkat çekerek, Konya genelinde enerji tasarrufu bilincini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Başkan Altay, bilinçli tüketim alışkanlıklarının toplumsal düzeyde birleştiğinde devasa bir fark yaratacağını vurgulayarak "Benim İklimim" kampanyasını duyurdu.

"BENİM İKLİMİM" BAŞVURUSU

Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde başlatılan bu çalışma ile hemşehrilerini daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemeye davet eden Başkan Altay, bu sürecin sadece çevreye değil, hane ekonomisine de doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

Vatandaşlar, "benimiklimim.konya.bel.tr" adresi üzerinden projeye katılım sağlayarak süreci takip edebilecek.

3 TOGG HEDİYE

Kampanyanın en dikkat çeken yönü ise tasarruf yapan vatandaşlara sunulan ödül oldu.

Proje kapsamında su, elektrik ve doğalgaz kullanımlarında tasarruf sağlayan haneler puan toplayacak.

Süreç sonunda yapılacak çekilişle, tasarrufa katkı sunan 3 aileye yerli ve milli otomobilimiz TOGG hediye edilecek.

KATILIM ŞARTLARI

1. Başvuru sahipleri T.C. vatandaşı olacaktır.

2. Katılımcılar 18 yaşından büyük olacaktır.

3. Konya merkez ilçelerinde (Karatay, Meram, Selçuklu) en az bir adet bireysel (su, elektrik, doğalgaz) mesken aboneliğine sahip olunacaktır. Bu aboneliklerin sözleşme tarihi 1 yıldan eski olacaktır.

4. Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ Genel Müdürlüğü yöneticileri ile kampanya sürecini yürüten İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelleri ve 1. Dereceden yakınları(anne, baba, eş, çocuklar) kampanyaya katılamayacaktır, katılması halinde ödül kazanmış olsa bile ödülleri verilmeyecek, verilmiş olsa dahi geri alınacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi

X
