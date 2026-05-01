Konya’da çiftçinin korktuğu başına geldi! Baraj kapakları kapandı

Konya'da son iki yılın kuraklığının ardından gelen yağışlar çiftçiye umut olurken, Çumra ilçesindeki gelişmeler bu sevincin kısa sürmesine neden oldu. Apa Barajı'ndan deneme amaçlı olarak Çarşamba Kanalı'na verilen su, bölgede yeniden oluşan obruk nedeniyle kesildi.

BARAJ KAPAKLARI KAPATILDI

24 Nisan'da başlatılan su salımıyla birlikte uzun süredir kurak kalan tarım arazileri yeniden suyla buluşmuş, üreticiler büyük sevinç yaşamıştı. Ancak kanalda meydana gelen obruk, akışı ciddi şekilde etkiledi. Akan suyun obruk tarafından yutulması üzerine yetkililer harekete geçti ve Apa Barajı'nın kapakları DSİ ekipleri tarafından kapatılarak su akışı durduruldu.

OBRUK DOLDURMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Obruk oluşumunun ardından bölgede hızlı bir şekilde müdahale başlatıldı. Devlet Su İşleri ekipleri, hem su kaybını önlemek hem de kanalın yeniden güvenli şekilde kullanılabilmesi için obruğun doldurulmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Kanalın geçmişte de benzer göçüklerle zarar gördüğü biliniyor.

ÇİFTÇİ TEDİRGİN

Su kesintisi, sulama bekleyen çiftçilerde yeniden endişe oluşturdu. Bazı üreticiler suyun bir an önce yeniden verilmesini isterken, bazıları ise kanalın tamamen betonla kaplanarak kalıcı çözüm sağlanması gerektiğini savunuyor. Yetkililer ise hem obruk oluşumlarını hem de kanalın genel durumunu yakından takip ettiklerini, risk durumuna göre müdahalenin süreceğini belirtiyor.

(Meltem Aslan)