GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,161 TL
EURO
52,827 TL
STERLİN
61,432 TL
GRAM
6.742 TL
ÇEYREK
11.113 TL
YARIM
22.071 TL
CUMHURİYET
43.521 TL
KONYA Haberleri

Konya’da çiftçinin korktuğu başına geldi! Baraj kapakları kapandı

Konya'da son iki yılın kuraklığının ardından gelen yağışlar çiftçiye umut olurken, Çumra ilçesindeki gelişmeler bu sevincin kısa sürmesine neden oldu. Apa Barajı'ndan deneme amaçlı olarak Çarşamba Kanalı'na verilen su, bölgede yeniden oluşan obruk nedeniyle kesildi.

BARAJ KAPAKLARI KAPATILDI

24 Nisan'da başlatılan su salımıyla birlikte uzun süredir kurak kalan tarım arazileri yeniden suyla buluşmuş, üreticiler büyük sevinç yaşamıştı. Ancak kanalda meydana gelen obruk, akışı ciddi şekilde etkiledi. Akan suyun obruk tarafından yutulması üzerine yetkililer harekete geçti ve Apa Barajı'nın kapakları DSİ ekipleri tarafından kapatılarak su akışı durduruldu.

OBRUK DOLDURMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Obruk oluşumunun ardından bölgede hızlı bir şekilde müdahale başlatıldı. Devlet Su İşleri ekipleri, hem su kaybını önlemek hem de kanalın yeniden güvenli şekilde kullanılabilmesi için obruğun doldurulmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Kanalın geçmişte de benzer göçüklerle zarar gördüğü biliniyor.

ÇİFTÇİ TEDİRGİN

Su kesintisi, sulama bekleyen çiftçilerde yeniden endişe oluşturdu. Bazı üreticiler suyun bir an önce yeniden verilmesini isterken, bazıları ise kanalın tamamen betonla kaplanarak kalıcı çözüm sağlanması gerektiğini savunuyor. Yetkililer ise hem obruk oluşumlarını hem de kanalın genel durumunu yakından takip ettiklerini, risk durumuna göre müdahalenin süreceğini belirtiyor.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
