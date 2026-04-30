İslam Memiş tarih verdi! Gram altın 10 bin lira olacak

Sosyal medya hesaplarından ve televizyon ekranlarından sık sık para piyasalarına yönelik değerlendirmeler yapan İslam Memiş altın ve gümüş için yol haritası paylaştı. 

ABD-İran geriliminin savaşa dönüşmesi bütün sektörleri etkiledi. İki tarafın da gerilimi tırmandıran tavrı nedeniyle uluslararası ticaret durdu, petrol fiyatları pik seviyeyi gördü. Petrolle ters orantı izleyen altın ve gümüş gibi değerli madenlerin değer kaybı yaşaması bir avantaja dönüştü. Peki, İslam Memiş bu durumu nasıl yorumluyor. Gram altın ve gümüş yükselecek mi? 

PETROL BASKISI PİYASAYI DEĞİŞTİRDİ!

İran-Amerika savaşı ile petrol piyasasında yaşanan gerilim ilk olarak değerli madenleri etkilemişti. Petrol fiyatlarının yükselişi altın ve gümüşte hızlı bir erileme başlatmış yatırımcı için özel bir fırsat ortaya çıkmıştı. Ekonomistlere göre, altın ve gümüş için alım fırsatı hala devam ediyor. 

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Şu sıralar iniş ve çıkıştan ziyade yatay bir seyir ortaya koyan altın ve gümüşün ne zaman yükselişe geçeceği merak ediliyor. Sosyal medya ve televizyon ekranlarından yatırımcılara tavsiyelerde bulanan Ekonomi analisti İslam Memiş, altın ve gümüşün mayıs ayı ortalarında yükselişe başlayacağını söylüyor. 

GRAM ALTIN 10 BİN LİRA OLACAK!

Yılın ikinci yarısı, altın ve gümüş gibi değerli madenler için yükselişin hızlanacağı bir süreç olarak görülüyor. Petrol ihtiyacı nedeniyle altın rezervlerini azaltan merkez bankalarının yeniden alıma başlaması ve İran-ABD geriliminin bitmesi bu yükseliş sürecini hızlandırabilir. Yılsonuna kadar altının gram fiyatının 10 bin TL seviyelerine ulaşması da beklenen güçlü bir senaryo olarak öne çıkıyor.  

ALTIN YATIRIMI KAZANDIRIR MI? 

Ortak görüş, değerli madenlerde alım fırsatı devam ediyor. Günü birlik ve anlık iniş çıkışlardan ziyade önümüzdeki süreçte yukarı yönlü bir grafik izlenmesi muhtemel olacak.

