Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte son durum
Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 881 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 260 liradan satılıyor.
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 2 altında 6 bin 812 liradan tamamladı.
Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 6 bin 881 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 260 liradan satılıyor.
Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 1 üstünde 4 bin 765 dolardan işlem görüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldı. Bu kararın ardından petrol fiyatlarında görülen gerileme enflasyonist baskıların azalmasını sağladı.
Ateşkes açıklaması ve azalan enflasyonist baskılarla altın değer kazandı.
Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”