ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM | Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? Altın fiyatları 22 Nisan

Altın fiyatları 22 Nisan 2026 Çarşamba günü itibarıyla yukarı yönlü hareketleriyle öne çıkıyor.
Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcıların kararlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle küresel piyasalardaki gelişmeler ve dolar kurundaki dalgalanmalar altın fiyatlarını belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Güncel fiyatlar ve piyasadaki son tablo ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.996,18
SATIŞ: 11.238,12
Altın fiyatları anlık olarak değişiyor
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.872,45
SATIŞ: 6.873,30
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 43.983,58
SATIŞ: 44.814,01
TAM ALTIN
ALIŞ: 44.642,00
SATIŞ: 45.165,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 45.468,38
SATIŞ: 46.611,52
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 6.243,01
SATIŞ: 6.537,71
YARIM ALTIN
ALIŞ: 21.907,16
SATIŞ: 22.459,48
Kaynak: Haber Merkezi