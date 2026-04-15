GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,776 TL
EURO
52,635 TL
STERLİN
60,757 TL
GRAM
6.892 TL
ÇEYREK
11.764 TL
YARIM
23.376 TL
CUMHURİYET
46.282 TL
EKONOMİ Haberleri

Altın fiyatları yükseldi düğünlerde altın yerine para dönemi başladı
Altın fiyatlarında yaşanan rekor yükseliş, düğünlerdeki takı geleneklerini önemli ölçüde değiştirdi. Vatandaşlar çeyrek altın yerine daha düşük gramajlı ürünlere ve nakit paraya yöneldi.

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tüketici alışkanlıklarında ciddi bir dönüşüm yaşanıyor. Geçmiş yıllarda yoğun ilgi gören tam ve yarım altın satışları, yerini gram ve yarım gramlık ürünlere bıraktı. Genç çiftler yüksek işçilik maliyeti olan ağır setler yerine günlük kullanıma uygun minimalist tasarımları tercih ederken, yatırımcılar işçiliksiz bileziklere ilgi gösteriyor. Piyasada yaşanan bu değişimi değerlendiren kuyumcu esnafı İlhan Zorer, artan fiyatların sektöre etkilerini ve yeni dönem alışkanlıklarını anlattı. 

Maliyetler yüzde 80 arttı 

Geçen yıla oranla düğün takı maliyetlerinde yüzde 60 ile yüzde 80 arasında bir artış yaşandığını belirten İlhan Zorer, "Aileler fiyatların düşmesi beklentisiyle alışverişi son ana bırakıyor. Kredi kartına taksit imkanlarının daralması sebebiyle esnaf ve tanıdık müşteriler arasında elden taksit veya fiyat sabitleme gibi ödeme modelleri yeniden uygulanmaya başlandı. Düğün davetlileri için çeyrek altın ulaşılması güç bir noktaya geldi ve takı sandıklarında nakit para dönemi başladı. Gurbetçi vatandaşların sezon açılışıyla birlikte piyasayı hareketlendirmesini bekliyoruz" diye konuştu. 

Sahteciliğe karşı teknolojik önlem 

Fiyatların artmasıyla birlikte merdiven altı üretim ve sahtecilik vakalarında da artış gözlemlendiğine dikkat çeken İlhan Zorer, "Yeni nesil sahtecilikte ağırlık ve renk birebir kopyalanabiliyor. Tüketicinin sesi dinleyerek veya renge bakarak sahte altını ayırt etmesi artık çok zor. Sahteciler patent ve damgayı da kopyalayabiliyor" ifadelerini kullandı. Ürünün sertifikasına ve esnafın güvenilirliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Zorer, modern kuyumcuların XRF cihazları ile altının saflık derecesini saniyeler içinde ölçerek güvenli işlem yaptığını kaydetti. 

Sahte altın şoku 

Piyasadaki sahtecilik olaylarına karşı vatandaşları uyaran İlhan Zorer, bir müşterinin yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:  
"Bir müşterimiz düğün takılarını bozdurmaya geldiğinde, kutudan çıkan bileziklerin sadece dışının altın kaplama, içinin ise bakır olduğunu anladık. Müşterinin yaşadığı o sessiz şok, emeğinin ve hayallerinin çalınmış olmasının verdiği üzüntü tarif edilemez." 

İnternet indirimlerine dikkat 

Altının değerinin altında satılamayacağını hatırlatan İlhan Zorer, "Eğer piyasadan çok daha ucuzsa o ürün kesinlikle altın değildir. Sertifikasız ürün almayın. İnternet üzerindeki inanılmaz indirimlere kanmayın. Düğün takılarınızı bozdurmadan önce mutlaka güvenilir bir ekspertizden, odaya kayıtlı kuyumculardan destek alın" dedi. 
 

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
