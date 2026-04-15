Kahramanmaraş’ta okula silahlı saldırı! 4 ölü 20 yaralı: 5 silah 7 şarjörle gelmiş

Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşandı.

4 ÖLÜ 20 YARALI

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Vali Ünlüer, saldırganın sekizinci sınıf öğrencisi olduğunu ve iki sınıfa girerek saldırıyı gerçekleştirdiğini kaydetti.

BEŞ SİLAH VE YEDİ ŞARJÖRLE OKULA GELDİ

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın sekizinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. İlk bilgilere göre saldırgan beşinci sınıfları hedef aldı.

Saldırganın sırt çantasıyla okula geldiği belirtilirken Vali Ünlüer, saldırganın beş silah ve yedi şarjörle saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Babası eski bir emniyet mensubu olan silahlı saldırganın okulda yaşamına son verdiği belirtildi.

YARALILAR AMBULANSA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VELİLER OKULA KOŞTU

Silahlı saldırı haberini alan veliler okula koştu.

Polis okul çevresinde güvenlik önlemi aldı.

YEDİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ YAYIN YASAĞI KARARI ALINDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini açıkladı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kahramanmaraş için yola çıktığı öğrenildi

Öte yandan silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı kararı alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

"KONUYU DERİNLEMESİNE ARAŞTIRIYORUZ"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentteki bir okulda silahlı saldırı olduğunu ve yaralıların bulunduğunu bildirdi.

Ünlüer, yaptığı açıklamada, Ayser Çalık Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi.

Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz." diye konuştu.

"İŞİN BOYUTU BÜYÜK"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise, "Ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Vali Ünlüer açıklama yapacak. İşin boyutunun büyük olduğu söylendi." dedi.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yaşanan olay sonrası bölgeye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

"SALDIRIYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Gürlek, açıklamasında soruşturma başlatıldığını aktararak şu ifadeleri kullandı:

Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir.

Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir.

Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır.

SİVEREK'TE DE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede dün silahlı saldırı düzenlenmişti. Elindeki av tüfeği ile okula giren saldırgan, 16 kişiyi yaralayıp yaşamına son vermişti.

