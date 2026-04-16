e-YDTS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 9 Mayıs’ta 4 ilde yapılacak 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS) başvurularının başladığını duyurdu.

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2026 e-YDTS'nin, 9 Mayıs'ta yapılacağı belirtilerek, "Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma bölümlerinden oluşan e-YDTS, bilgisayar tabanlı bir Türkçe yeterlilik sınavı olarak, modüler becerilere dayalı bir yaklaşımla sınava katılan bireylerin dil becerilerini Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (D-AOBM) ile uyumlu bir şekilde ölçmeyi ve bu doğrultuda adaylara B2, C1 ve C2 seviyelerinde geçerli ve güvenilir bir Türkçe yeterlilik sertifikası sunmayı amaçlamaktadır.

e-YDTS, eğitim kurumları, meslek kuruluşları, devlet kurumları ve diğer ilgililer için değerlendirme kriterleri, geçerlilik ve güvenilirlik açısından uluslararası standartlarla karşılaştırılabilir bir araç sağlamayı hedeflemektedir. e-YDTS, D-AOBM'de yer alan dört hedef dil kullanım alanından eğitim ve mesleki dil kullanım alanlarına yönelik bir içeriğe sahiptir" denildi.Sınavın; Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacağı kaydedilerek, "Sınava başvurular, 16-28 Nisan 2026 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 16 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin 'https://sanalpos.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-sınav uygulama binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara'da 652, İstanbul'da 200, İzmir'de 48 ve Adana'da 100 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

