LGS Sınav Günü Değişti mi, Ne Zaman Yapılacak? LGS Başvuruları Sona Erdi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sürecinde heyecan giderek artıyor. 2026 LGS takvimine ilişkin yapılan son dakika duyurusunda sınav tarihinin öne alınması, öğrenci ve velilerin en çok konuştuğu konular arasına girdi. “2026 LGS ne zaman yapılacak?” ve “LGS başvuru süreci sona erdi mi?” soruları arama motorlarında yoğun ilgi görürken, sınav gününe ilişkin tüm ayrıntılar da netlik kazandı...

LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki milli maç takvimi nedeniyle yeniden düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce 14 Haziran olarak belirlenen sınavın, öğrencilerin dikkat dağınıklığı yaşamaması ve olası kutlama yoğunluğundan etkilenmemesi amacıyla değiştirildiğini duyurmuştu. Bu düzenlemenin ardından başvuru süresinin de uzatıldığı açıklandı. Peki, LGS sınavı hangi tarihte yapılacak, hangi güne alındı? LGS başvuruları sona erdi mi? UZATILAN LGS BAŞVURU SÜRESİ BİTTİ Mİ? MEB tarafından yapılan açıklamada başvuru yapamayanların zararları yaşamaması adına başvuru süresinin uzatılmasına karar verildi. Bu doğrultuda öğrenci başvuru süresi 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59'a kadar, okul müdürlükleri tarafından yapılan başvuru onayları ise 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı. Buna göre bugün okul müdürlüklerinin de onay işleminin ardından başvuru süreci sona ermiş olacak. LGS SINAV TARİHİ ÖNE ALINDI Milli Takımımızın Dünya Kupası maç programına göre, LGS'nin planlandığı 14 Haziran günü sabah saat 07.00'de karşılaşma bulunması nedeniyle sınav tarihi güncellendi. Bu kapsamda LGS, bir gün öne çekilerek 13 Haziran Cumartesi gününe alındı. Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!