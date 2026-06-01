Uzmanlar tarih vererek uyardı: 2 Haziran Salı günü yeni dalga geliyor
Meteoroloji uzmanlarından milyonları ilgilendiren yeni uyarı geldi. 2 Haziran Salı gününden itibaren Türkiye yeni bir hava dalgasının etkisi altına giriyor.

Bahar aylarının değişken hava sıcaklıklarının ardından Türkiye, yaz mevsiminin ilk ayına oldukça sert bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdumuz 2 Haziran Salı gününden itibaren güneyden gelecek yeni bir hava sisteminin etkisi altına girecek.

Afrika üzerinden taşınacak olan bu kavurucu sıcak hava dalgası, başta büyükşehirler olmak üzere birçok kentte termometreleri bir anda rekor seviyelere ulaştıracak.

İl il beklenen sıcaklıklar

Sıcak hava dalgası batı bölgelerinden başlayarak iç ve güney kesimlere doğru yayılacak.

Hava Forum'un paylaştığı verilere göre, salı gününden itibaren kentlerimizde görülmesi beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde listeleniyor:

Bursa: 34 - 35 °C

Şanlıurfa: 35 - 36 °C

Aydın: 35 - 36 °C

İzmir: 33 - 34 °C

İstanbul: 32 - 33 °C

Antalya: 30 - 31 °C

Ankara: 28 - 29 °C

Kaynak: Haber Merkezi

