Akaryakıta çifte indirim! Bu tarihte tabelaya yansıyacak

Akaryakıtta tabela değişiyor, bu kez indirim geliyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme ve yükselişler akaryakıt pompalarındaki fiyat listelerinin sık sık değişmesine neden oluyor. Petroldeki düşüşün etkisiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim yapılması gerekliliği ortaya çıktı. BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM 1 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 1,38TL, motorine 7,25TL TL indirim bekleniyor. GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 64.32 TL Motorin: 67.05 TL LPG: 33.89 TL İstanbul Anadolu Yakası: Benzin: 64.18 TL Motorin: 66.91 TL LPG: 33.29 TL Ankara: Benzin: 65.29 TL Motorin: 68.16 TL LPG: 33.87 TL İzmir: Benzin: 65.57 TL Motorin: 68.43 TL LPG: 33.69 TL TÜRKİYE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇTİ 28 Şubat 2026'da başlayan savaşla birlikte petrol fiyatları ani yükseliş gösterdi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı. Kaynak: Haber Merkezi

