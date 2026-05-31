Akaryakıta çifte indirim! Bu tarihte tabelaya yansıyacak

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişecek. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına indirim gelmesi bekleniyor.

Akaryakıtta tabela değişiyor, bu kez indirim geliyor.

Petrol fiyatlarındaki gerileme ve yükselişler akaryakıt pompalarındaki fiyat listelerinin sık sık değişmesine neden oluyor.

Petroldeki düşüşün etkisiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim yapılması gerekliliği ortaya çıktı.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

1 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 1,38TL, motorine 7,25TL TL indirim bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 64.32 TL

Motorin: 67.05 TL

LPG: 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 64.18 TL

Motorin: 66.91 TL

LPG: 33.29 TL

Ankara:

Benzin: 65.29 TL

Motorin: 68.16 TL

LPG: 33.87 TL

İzmir:

Benzin: 65.57 TL

Motorin: 68.43 TL

LPG: 33.69 TL

TÜRKİYE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇTİ

28 Şubat 2026'da başlayan savaşla birlikte petrol fiyatları ani yükseliş gösterdi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

