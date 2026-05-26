EKONOMİ Haberleri

Bayram sonrası bayram! Ödemeler hemen başlayacak

Kurban Bayramı’ndan sonraki hafta Borsa İstanbul’da hissesi işlem gören 9 şirket yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak.

27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayram sonrası, 1 Haziran Pazartesi borsa açılacak.

Borsa İstanbul'da ayın ve haftanın ilk gününde temettü heyecanı hakim olacak.

1-4 Haziran tarihleri arasında şirketlerin yapacağı net temettü ödemesinin toplamı 20,35 TL olacak.

HAZİRAN 2026 TEMETTÜ TAKVİMİ VE TUTARI

1 Haziran 2026 tarihinde temettü ödemesi yapacak şirketler arasında Mackolik İnternet Hizmetleri hisse başına net 2,30 TL, Akçansa 1,60 TL, Ayen Enerji ise 0,30 TL ödeme gerçekleştirecek.

Aynı tarihte Şişecam yatırımcılarına hisse başına net 0,50 TL temettü dağıtacak.

3 Haziran 2026'da ise Avrupakent GYO hisse başına 2,50 TL net kar payı ödemesi yaparken, İskenderun Demir ve Çelik 3,83 TL ile dikkat çekiyor.

Ereğli Demir ve Çelik yatırımcılarına ise hisse başına net 0,47 TL ödeme yapacak.

4 Haziran 2026 tarihinde temettü dağıtacak şirketler arasında TAB Gıda hisse başına net 4,25 TL ile öne çıkarken, Atakey Patates Gıda yatırımcılarına hisse başına 0,60 TL net temettü ödeyecek.

Kaynak: Haber Merkezi

