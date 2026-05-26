Konya’da bu kavşağı kullananlar dikkat! O tarihte kaldırılıyor

Konya'da ulaşımın önemli noktalarından biri olan Adliye–Şehir Hastanesi–Stadyum Tramvay Hattı 2. Etap çalışmaları kapsamında Aksaray Yolu Kavşağı çevresinde bağlantı yollarının kaldırılmasına yönelik düzenleme çalışmaları yapılacak.
Çalışmalar 2 Haziran'da başlayacak
Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, çalışmalar 2 Haziran Salı günü başlayacak. Çalışmalar kapsamında bölgede trafik akışında geçici düzenlemelere gidileceği bildirildi.
Sürücülere uyarı yapıldı
Yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, mümkün oldukça alternatif güzergâhların tercih edilmesinin önem taşıdığını vurguladı.
