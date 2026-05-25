Uzman hekimler Konya’da buluştu: Omuz cerrahisindeki gelişmeler değerlendirildi

Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği tarafından Konya’da bölgesel toplantı düzenlendi. “Omuz Patolojilerine Güncel Yaklaşımlar” başlıklı toplantıda alanındaki son gelişmeler ele alındı.

"Çok verimli bir toplantı oldu"

Toplantının başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Özer yaptı. Özer yaptığı açıklamada: "Omuzda ilgili birçok konuda özellikle kapalı cerrahi konusunda interaktif olarak meslektaşlarımıza beraber birlikte toplantı gerçekleştirdik. Meslektaşlarımıza konulara ilişkin tartışmalarda gerçekleşti. Çok verimli bir toplantı oldu. Tüm katılımcılara ve katkı sunan meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Programa, Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Aydın da katıldı. Aydın, "sağlık alanında hastanelerimizin gelmiş olduğu noktaya hepimiz şahidiz. Çok hızlı bir gelişim içerisinde teknolojik alt yapısı olsun, yetiştirdiği hekim potansiyeli olsun oldukça üst noktada olan bir seviyedeyiz. Bu seviyeyi de bu toplantı ile birlikte daha da yükseklere ulaştırma gayreti içerisinde olduk” ifadelerini kullandı.

Bilimsel toplantıda hekimler, omuz ve dirsek cerrahisindeki yeni uygulamalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Alanında uzman isimleri bir araya getiren toplantının, bilgi ve tecrübe paylaşımına katkı sağlaması hedefleniyor.

