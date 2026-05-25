Konya’da kurban pazarı denetimleri sürüyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Gerçekleştirilen incelemeye İl Müdürü Duran Seçen, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Yavuz Küçükkaya ve Selçuklu İlçe Müdürü Tahir Külahçı katıldı. Yetkililer, pazarda satışa sunulan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sağlık durumları ile sevk belgelerini kontrol etti.

Halk ve hayvan sağlığı ön planda

Denetimlerde, hayvanların küpe ve sağlık kayıtları incelenirken, pazar alanındaki hijyen koşulları da gözden geçirildi. Yetkililer, hem hayvan sağlığının korunması hem de vatandaşların güvenli kurbanlık alışverişi yapabilmesi için çalışmaların bayram süresince aralıksız devam edeceğini belirtti.

"Huzurlu ve güvenli bayram” vurgusu

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin temel amacının üreticilerin emeğini korumak ve vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesini sağlamak olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir Kurban Bayramı geçirmesi için denetim ve kontrol faaliyetlerimiz kesintisiz devam edecektir” denildi.

(Ali Asım Erdem)