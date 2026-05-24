Konya’da yola çıkacaklar dikkat! Bu ilçede görüş mesafesi 50 metreye düştü

Konya’nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Konya'nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle ilçede görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Mayıs Ayının Son Günlerinde Sis Sürprizi
Sabah saatlerinde yoğunlaşan sisle birlikte ilçede görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı. Evlerinden çıkarak iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, Mayıs ayının son günlerinde karşılaştıkları sis nedeniyle şaşkınlık yaşadı.
Mayıs ayında görülen sisli hava, ilçe sakinleri arasında da dikkat çekti.
Sürücülere Dikkat Uyarısı Yapıldı
Bayram tatili nedeniyle şehirlerarası yollarda araç yoğunluğunun artması üzerine ekipler de sürücülere çeşitli uyarılarda bulundu. Yapılan uyarılarda, şehirlerarası yolculuk yapan araç sürücülerinden dikkatli araç kullanmaları, takip mesafesini korumaları, sollama yapmamaları ve aşırı hızdan kaçınmaları istendi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”