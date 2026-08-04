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KONYA Haberleri

Konya’da hava sıcaklıkları yükseliyor! Termometreler zirveye çıkacak

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’da hava sıcaklıkları yükseliyor! Termometreler zirveye çıkacak

Konya'da yeni haftayla birlikte sıcak hava etkisini artırıyor. Meteoroloji tahminlerine göre kent genelinde hava çoğunlukla parçalı bulutlu geçerken, cuma ve cumartesi günleri birçok ilçede sıcaklıklar 35-36 dereceye kadar yükselecek. Vatandaşların özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda dikkatli olmaları isteniyor.

HAFTA SONU SICAKLIK ZİRVEYE ÇIKACAK

Meteoroloji verilerine göre Konya merkezde çarşamba ve perşembe günü en yüksek sıcaklık 34 derece olacak. Cuma ve cumartesi günleri ise termometreler 35 dereceyi gösterecek. Pazar günü sıcaklıklarda hafif düşüş beklenirken hava parçalı bulutlu olacak.

BİRÇOK İLÇEDE 35-36 DERECE GÖRÜLECEK

Karapınar, Cihanbeyli, Ereğli, Emirgazi, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Meram ve Halkapınar başta olmak üzere birçok ilçede hafta sonu sıcaklıkların 35-36 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Beyşehir, Bozkır, Akşehir, Kulu, Karatay ve Selçuklu gibi ilçelerde ise hava genel olarak parçalı bulutlu olacak ve sıcaklıklar 32-35 derece arasında seyredecek.

UZMANLARDAN GÜNEŞ UYARISI

Uzmanlar, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkacak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Bol sıvı tüketilmesi, açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi ve yaşlılar, çocuklar ile kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak havaya karşı tedbirli davranması öneriliyor. Hafta boyunca Konya genelinde yağış beklenmezken, güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek.

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