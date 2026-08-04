64 yaşındaki adamdan acı haber! Ahır bakıcısı bahçede ölü bulundu
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir ahırda bakıcılık yapan ve yalnız yaşayan 64 yaşındaki şahıs, hareketsiz halde ölü bulundu.
Olay, Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi Ova Yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir ahırda bakıcılık yaptığı öğrenilen 64 yaşındaki Engin Gel, çalıştığı yerin bahçesinde hareketsiz halde bulundu.
Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Engin Gel'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazesi morga kaldırıldı
Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, Engin Gel'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesinin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.
Acı haberi alan yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşarken, polis ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlattı.
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