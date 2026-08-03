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Bennu Gerede hakkında gözaltı kararı!

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Bennu Gerede hakkında gözaltı kararı!
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “müstehcenlik” suçundan hakkında resen soruşturma başlatılan fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında gözaltı talimatı verildiği öğrenildi. İlgili videonun yayımlandığı YouTube kanalına erişim engeli uygulanması için de talepte bulunuldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede'nin konuk olarak katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçti. Başsavcılık tarafından, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde yer alan "müstehcenlik" suçu kapsamında Gerede hakkında resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Gözaltı İşlemleri İçin Talimat Verildi

Soruşturma kapsamında Bennu Gerede hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Gerede'nin gözaltına alınmasına yönelik işlemler sürerken, soruşturmanın kapsamına ilişkin yetkili makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

YouTube Kanalı İçin Erişim Engeli Başvurusu

Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, soruşturmaya konu olan videonun yayımlandığı YouTube kanalına erişimin engellenmesi amacıyla ilgili mercilere başvuruda bulunduğu belirtildi. Söz konusu talebe ilişkin değerlendirme süreci ise devam ediyor.

Soruşturmanın Gerekçesi Açıklandı

Edinilen bilgilere göre soruşturma, Gerede'nin program sırasında boynunda taşıdığı bir aksesuar hakkında yaptığı açıklamaların ardından başlatıldı. Konuya ilişkin resmi makamların önümüzdeki süreçte yeni açıklamalar yapması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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