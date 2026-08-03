Karadeniz’de Türk Ro-Ro gemisine drone saldırısı: 4 mürettebat yaralandı
Türkiye’den Rusya’ya taze meyve ve sebze taşıyan Türk bayraklı Ro-Ro gemisi Karadeniz’de drone saldırısına uğradı. Çıkan yangında 3’ü Türk olmak üzere 4 mürettebat yaralanırken, gemide söndürme çalışmaları sürüyor.
Karadeniz'de, Türkiye'den Rusya'ya taze meyve ve sebze taşıyan Türk bayraklı NADHEZNA adlı Ro-Ro gemisi drone saldırısına uğradı.
SALDIRI SONRASI GEMİDE YANGIN ÇIKTI
Samsun'dan Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na seyir halinde olan NADHEZNA isimli gemi, Türkiye saati ile 16.30 sıralarında limana yaklaşık 30 deniz mili mesafede hedef alındı.
Saldırının ardından gemide yangın çıkarken, mürettebat alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti.
CAN KAYBI YOK FAKAT 4 KİŞİ YARALI
Geminin kaptanı Yalçın Şahin, saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerek, saldırıda 6 ila 7 drone'nin kullanıldığını iddia etti.
Şahin, gemide bulunan herkesin hayatta olduğunu, ancak yaralı personelin bulunduğunu ve acil yardım beklediklerini söyledi.
Öte yandan, saldırının ardından bölgede drone tehdidinin devam etmesi nedeniyle Rusya Donanması'nın gemiye yardım ulaştırmakta güçlük yaşadığı öğrenildi.
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