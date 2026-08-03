GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,575 TL
EURO
54,599 TL
STERLİN
63,998 TL
GRAM
6.173 TL
ÇEYREK
10.150 TL
YARIM
20.237 TL
CUMHURİYET
40.041 TL
GÜNCEL Haberleri

Pikap ile çarpışan otomobil devrildi 3 kişi yaralandı! Kaza anı kamerada

- Güncelleme Tarihi:

Pikap ile çarpışan otomobil devrildi 3 kişi yaralandı! Kaza anı kamerada
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde otomobil ile pikabın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki bir akaryakıt istasyonundan Akçadağ istikametine geçiş yapmaya çalışan pikap ile Kayseri istikametine seyir halinde olan otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak devrilirken, kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, akaryakıt istasyonundan çıkan pikap ile seyir halindeki otomobilin çarpışması ve çarpışmanın etkisiyle otomobilin savrularak devrilmesi yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER