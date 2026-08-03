Takla atan otomobilde baba öldü kızı yaralandı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan Tofaş markalı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Alcı ile Karaismailler mahalleleri arasındaki Geygikler Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Yırtıcı (60) idaresindeki 20 EG 746 plakalı Tofaş marka otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ali Yırtıcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan sürücünün kızı ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Ali Yırtıcı ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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