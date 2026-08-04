Konya’da “yan bakma’’ tartışması kanlı bitti! 3 çocuk babası ağır yaralandı

Konya'da "yan bakma" iddiasıyla çıktığı öne sürülen tartışma kanlı bitti. 37 yaşındaki, 3 çocuk babası market işletmecisi Adem Ersoy, uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı.

Olay, Altınekin ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre A.A. ile market işletmecisi Adem Ersoy arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, iki kişi arasında olay öncesine dayanan herhangi bir husumet bulunmadığı öne sürüldü.

Üç bıçak darbesiyle ağır yaralandı

Kavga sırasında boynu, eli ve sırtından aldığı üç bıçak darbesiyle ağır yaralanan 37 yaşındaki Ersoy, saldırgandan kurtulmak için olay yerinden kaçarak hastaneye sığındı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedavi altına alınan Ersoy'un üç ayrı ameliyat geçirdiği öğrenildi.

Kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı

Saldırının ardından yaralı halde hastaneye doğru koşan Ersoy'u şüpheli A.A.'nın peşinden takip ettiği anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, yaralı market işletmecisinin canını kurtarmak için hastaneye koştuğu, şüphelinin ise peşinden ilerlediği görüldü.

Şüpheli tutuklandı

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Ali Asım Erdem)