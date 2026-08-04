Konya yolundaki feci kazada hayatını kaybetmişti! 14 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Konya yolunda otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 14 yaşındaki Mehmet Akif Topal, memleketi Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan Topal'ın naaşı, Eşmekaya beldesine getirildi. Yakınlarının ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen cenaze namazının ardından genç sürücünün cenazesi, Eşmekaya Mezarlığı'nda dualarla defnedildi. Acı olay, ailesi ve belde halkını yasa boğdu.
KAZA EŞMEKAYA KAVŞAĞINDA MEYDANA GELDİ
Kaza, Aksaray-Konya kara yolu üzerindeki Eşmekaya Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Yaşar T. (47) idaresindeki 50 AEA 583 plakalı otomobil ile Mehmet Akif Topal'ın kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mehmet Akif Topal ağır yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan A.H. (15) de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Akif Topal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan A.H.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Henüz 14 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Akif Topal'ın vefatı, ailesi, yakınları ve Eşmekaya beldesinde derin üzüntüye neden oldu.
(Cumali Özer)