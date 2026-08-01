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T.C.

KONYA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/56 Esas

DAVALILAR : MUKADDES ÇELİK - 13154650038

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 21/10/2026 günü saat: 09:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde davalısı bulunduğunuz dosyadan tarafınıza gönderilen dava dilekçesi ve ihtaratlı duruşma zaptına karşı varsa beyanlarınızıtebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık sürede bildirmeniz, cevap vermediğiniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edilip karar verileceği hususu, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.