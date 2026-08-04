Konya’da kafede bıçaklı saldırı! Yaralanan kadının sağlık durumunda yeni gelişme

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir kafede meydana gelen bıçaklı saldırıda 45 yaşında R.T. aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. R.T'nin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.
Olay, 29 Temmuz gecesi Köprübaşı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Fransa'da yaşadığı öğrenilen gurbetçi R.T., kuzenleri ve arkadaşları ile birlikte kafeye gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde sohbet edilirken S.T., birden genç kadına bıçakla saldırmaya başladı.
R.T. omuz ve kolundan defalarca bıçaklanırken, saldırgan kuzeni kafedekiler tarafından güçlükle etkisiz hale getirildi. Dehşet anları kafenin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.
TUTUKLANDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan gözaltına alındı. S.T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
TABURCU OLDU
Bıçaklı saldırının ardından tedavi altına alınan R.T.'den sevindiren haber geldi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen R.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, evinde dinlenerek tedavi sürecine devam ettiği öğrenildi.