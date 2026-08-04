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EKONOMİ Haberleri

Emekliye aylık zam farkı ödemeleri ne zaman yatacak? Tarih belli oldu

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Emekliye aylık zam farkı ödemeleri ne zaman yatacak? Tarih belli oldu
En düşük emekli aylığı tutarının 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos’ta yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz." denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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