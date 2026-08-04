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EKONOMİ Haberleri

Gram altın yükseldi mi? Bugün altın fiyatları nasıl?

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Gram altın yükseldi mi? Bugün altın fiyatları nasıl?
Ortadoğu ve Fed belirsizlikleri nedeniyle altın fiyatları istikrarlı seyrini koruyor. Gram altın bugün ne kadar? 4 Ağustos Gram altın fiyatı

Altın, ons başına 4 bin 50 dolar civarında istikrar kazanarak dar bir aralıkta işlem gördü. Yatırımcılar, Hürmüz Boğazı'nın potansiyel olarak yeniden açılmasına dair ipuçları için ABD-İran görüşmelerindeki gelişmeleri takip ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının görünümünü değerlendirmeye devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump, görüşme teklifinin Tahran'ın bir anlaşmaya varmak için son fırsatı olduğunu söyledi ve Hürmüz Boğazı'nın yakında yeniden açılacağına dair güvenini dile getirdi. Ancak İran, ABD ile doğrudan görüşmelerin devam ettiğini reddetti, ancak boğazdan yapılan nakliyatı artırmayı amaçlayan Umman ile görüşmelerin ilerleme kaydettiğini belirtti.

Bu arada, piyasalar, merkez bankasının Temmuz ayında faiz oranlarını değiştirmemesinin ardından, Eylül ayında 25 baz puanlık bir Fed faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 65 olarak fiyatlıyor. New York Merkez Bankası Başkanı John Williams, para politikasının iyi konumda olduğunu belirterek, enflasyonun yılın ikinci yarısında düşmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 54 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 42 dolar, en yüksek de 4 bin 69 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 59 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 197 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 181 lira, en yüksek de 6 bin 220 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 205 liradan alıcı buluyor.

4 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI 

Çeyrek altın

Alış: 9.938,42 TL
Satış: 10.157,17 TL

Yarım altın

Alış: 19.814,72 TL
Satış: 20.314,34 TL

Tam altın

Alış: 40.083 TL
Satış: 40.366 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 39.753,68 TL
Satış: 40.504,44 TL

Kaynak: Haber Merkezi

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