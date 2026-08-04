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EKONOMİ Haberleri

Araç sahipleri müjde! Dev indirim geliyor

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Araç sahipleri müjde! Dev indirim geliyor
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında büyük düşüş bekleniyor.

Petrol fiyatlarının kısmen düşüş göstermesi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. ABD-İran savaşına ilişkin yeniden diplomasi yürütüleceğinin açıklanmasıyla birlikte petrol düşüş gösterdi.

Motorin fiyatlarında da indirim yapılması bekleniyor. Motorinin litre fiyatına 6,37 lira indirimin yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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