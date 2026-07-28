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EKONOMİ Haberleri

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 134 bin liraya geriledi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 134 bin liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 134 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 123 bin 999 lira, en yüksek 6 milyon 161 bin 899 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,2 düşüşle 6 milyon 134 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 210 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 815 milyon 787 bin 477,07 lira, işlem miktarı ise 621,05 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 863 milyon 139 bin 838,35 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Kaynak: AA

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