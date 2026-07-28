Konya Şeker ve KGTÜ Türkiye’de bir ilki başardı

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve Konya Şeker iş birliğiyle geliştirilen, Türkiye ve Avrupa’da benzeri bulunmayan, pancar ve patateste kök çürüklüğünü önlemesinin yanı sıra verim artışına katkı sağlayan ve gübre maliyetini azaltan yeni nesil gübre Azotor Smart, düzenlenen lansman programıyla tanıtıldı.

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve Konya Şeker iş birliğiyle geliştirilen Azotor Smart Mikrobiyal Gübre, düzenlenen lansman programıyla tarım sektörüne tanıtıldı. Türkiye'de şeker pancarına yönelik geliştirilen ilk mikrobiyal gübre olan Azotor Smart lansman törenine, PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, Konya Toprak, Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Cihan Uzun, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, Ziraat Odası Başkanları, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Danışmanı Prof. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Tohum ve Bitki Sağlığı Kliniği Laboratuvar Müdürü Dr. Mustafa Alparslan Umarusman, Konya Şeker yöneticileri, çiftçiler ve çalışanlar katıldı.

Türkiye ve Avrupa'da benzeri bulunmayan, pancar ve patateste kök çürüklüğünü önlemesinin yanı sıra verim artışına katkı sağlayan Azotor Smart'ın tanıtım programında konuşan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Dünyada ve Türkiye'de tarım sektörünün her geçen gün daha zorlu şartlarla karşı karşıya kaldığını belirterek iklim değişikliği ve azalan alım gücüne dikkat çekti. Erkoyuncu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tarım, insanın yaşayabilmesi için vazgeçilmez bir sektör. Ancak mevsimler değişiyor, iklim krizleri yaşanıyor ve bu durumdan en çok biz çiftçiler etkileniyoruz. 30 yıl önce bir kilo pancarın alım gücü ile bugünkü alım gücü ne yazık ki aynı değil. Birim alandan elde edilen gelir azalırken, çiftçimiz ürününü sağlıklı bir şekilde hasat edebilmenin yollarını arıyor. İşte bu noktada gübre, su, tohum ve tarımsal araştırmalar büyük önem kazanıyor. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen uzun soluklu araştırmalar sonucu tescillenen Azotor Smart, iki temel işlevi aynı anda sunuyor. Azotor Smart, bitkiyi hastalıklardan korurken aynı zamanda ürünü besleyerek gelişimini ve verimini destekliyor. Dünyada 2030 yılına kadar kimyasal gübre ve ilaç kullanımını azaltmaya yönelik küresel bir çaba söz konusu. Piyasada bu tür destekleyici ürünlerin muadili çok olabilir ancak Azotor Smart, üniversitemizin kurumsal güvencesiyle ortaya konmuş çok kıymetli bir çalışmadır. Kimyasal ilaçlardan kısa sürede arınmak, toprağımızı ve sağlığımızı korumak zorundayız. Azotor Smart, hem maliyetleri düşürecek hem de sürdürülebilir tarıma katkı sağlayacak."

"BEKLENTİLERİMİZİ KARŞILAYACAK BİR ÜRÜN"

Bir çiftçi olarak ürünü tarlasında kullandığını belirten Başkan Erkoyuncu,"Azotor Smart isimli gübreyi tarlamda denedim. Bu gübre beklentilerimizi karşılayacak bir ürün. İnşallah gelecek yıllarda çok daha iyi sonuçlar alacağız. Bu ilk ürünümüz inşallah devamı da gelecek. Üniversitemiz çiftçilerimize her konuda danışmanlık ve destek vermeye hazırdır. Bu süreçte emeği geçen tüm değerli hocalarımıza ve üniversitemize şahsım ve üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

"TARIMIN GELECEĞİNİ BUGÜNDEN PLANLIYORUZ”

Programın açılış konuşmasını yapan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof.Dr. Mehmet Kılıç, Konya Şeker iş birliğiyle geliştirilen Azotor Smart'ın yaklaşık 4-5 yıllık saha denemeleri ve laboratuvar çalışmalarının ardından geliştirildiğini ve üretime kazandırıldığını söyledi. Tarımsal üretimin her geçen gün daha zorlu hale geldiğine dikkat çeken Kılıç, su kaynaklarının azalması, toprak tuzluluğunun artması ve iklim değişikliğinin tarımı doğrudan etkilediğini belirterek, KGTÜ olarak geleceğin tarımını bugünden planladıklarını ifade etti. Azotor Smart'ın tamamen laboratuvar ortamında geliştirilen bakteriyel bir ürün olduğunu belirten Kılıç, ürünün resmi tescil sürecinin tamamlandığını ifade etti. Benzer nitelikte farklı biyolojik ürünlerin de tescil edildiğini aktaran Kılıç, bundan sonraki süreçte yeni tarımsal teknolojileri üretmeye devam edeceklerini dile getirdi.

"ŞEKER PANCARI İÇİN ÖZEL ÜRETİLDİ”

KGTÜ AR-GE Danışmanı ve Tohum Bitki Sağlığı Laboratuvarı Kurucusu Prof. Dr. Kubilay Baştaş, Azotor Smart tanıtım programında yaptığı konuşmada, geliştirilen ürünün yıllar süren araştırma, deneme ve bilimsel çalışmaların sonucu olduğunu ifade etti. Bakterilerin doğada Allah'ın yarattığı en muhteşem canlılardan biri olduğunu dile getiren Baştaş, bu canlıların kendilerine yeni nesil biyolojik ürünler geliştirme konusunda ilham verdiğini söyledi. Trilyonlarca bakteri arasından titizlikle seçim yaparak uzun soluklu bir çalışma yürüttüklerini belirten Baştaş, "Hiçbir zaman yılmadık. Yıllarca çalıştık, araştırdık ve denemeler yaptık. Ortaya çıkan bu ürün çok büyük bir emek ve gayretin eseridir." dedi. İklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerine dikkat çeken Prof. Dr. Baştaş, geliştirilen ürünün özellikle şeker pancarı için tasarlandığını vurgulayarak, "Hastalıklara dayanıklılığı artıran, gübre ve su kullanımını azaltmaya katkı sağlayan son derece etkili bir ürün geliştirdik. Bu çalışma, ülkemizin geleceği düşünülerek hazırlandı." ifadelerini kullandı. Bakterilerin canlı organizmalar olduğunu ve bu alandaki çalışmaların devam edeceğini belirten Baştaş, emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederek, "Bu sadece bir başlangıç. Çok daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÜRÜNE DÖNÜŞTÜ”

KGTÜ Tohum ve Bitki Sağlığı Kliniği Laboratuvar Müdürü Dr. Mustafa Alparslan Umarusman, şeker pancarında azotlu gübre kullanımını yüzde 40'a kadar azaltabilen "Azator Smart" isimli biyolojik ürünün uzun yıllar süren çalışmaların ardından çiftçinin kullanımına sunulduğunu aktardı. Şeker pancarı üretiminde en önemli girdi maliyetlerinden birini azotlu kimyevi gübrelerin oluşturduğunu belirten Umarusman, geliştirdikleri biyolojik ürünle hem üretim maliyetlerini düşürmeyi hem de bitki sağlığını desteklemeyi hedeflediklerini söyledi. Son yıllarda azotlu gübre fiyatlarında ciddi artış yaşandığına dikkat çeken Umarusman, "Şeker pancarı üretiminde en yoğun kullanılan gübreler azotlu gübrelerdir. Fiyatların ciddi şekilde artması üreticilerimizi olumsuz etkiledi. Biz de bu soruna çözüm üretmek amacıyla kimyevi azot kullanımını azaltacak, aynı zamanda bitkinin gelişimini destekleyecek biyolojik bir ürün geliştirmek için yola çıktık." dedi. Çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini kaydeden Umarusman, "Azator Smart adını verdiğimiz ürünün geliştirme süreci tamamen laboratuvar ortamında başladı. Binlerce bakteri arasından yaptığımız taramalar sonucunda iki faydalı mikroorganizmayı seçtik. Uzun yıllar süren laboratuvar çalışmalarının ardından sera denemelerine, daha sonra da tarla denemelerine geçtik. Bitkinin kuraklık ve diğer çevresel stres faktörlerine karşı daha toleranslı hale gelmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda kök gelişimini destekleyerek bitkinin besin elementlerinden daha etkin yararlanmasına katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

2024 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde gerçekleştirilen saha denemelerinde önemli sonuçlar elde ettiklerini kaydeden Umarusman, "Yaklaşık 1 ton ürün kullanarak yaptığımız denemelerde, azotlu gübre kullanımını yüzde 40 oranında azaltmamıza rağmen kök gelişiminde önemli artışlar gördük. Bu başarılı sonuçların ardından ürünümüzün tescilini aldık. Amacımız her zaman bilime katkı sunmak. Ancak bunun yanında bölgemiz açısından büyük önem taşıyan şeker pancarı üretiminde çiftçilerimizin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek istedik. Bilimsel araştırmaları sahada kullanılabilecek ürünlere dönüştürmeye çalışıyoruz. Tescilini aldığımız Azator Smart, bölgemizde şeker pancarı tarlalarında kullanılmaya başlandı. Üreticilerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi