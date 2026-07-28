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KONYA Haberleri

Konya’da şenlik var! İlçenin 100.yılı böyle kutlanacak

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’da şenlik var! İlçenin 100.yılı böyle kutlanacak

Konya'nın Hadim ilçesi belediyesi, ilçenin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek Hadim Belediyesi'nin 100. Kuruluş Yılı ve Kiraz Şenliği için vatandaşlara davette bulundu. Belediye tarafından yapılan paylaşımda, 1 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek şenliğin birlik ve beraberlik içerisinde kutlanacağı belirtilerek, Konya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar etkinliklere davet edildi.

TARİHİ YIL COŞKUYLA KUTLANACAK

Paylaşımda, bu yılın Hadim için tarihi bir önem taşıdığı vurgulanarak, belediyenin 100 yıllık geçmişinin dünyaca ünlü Hadim kirazının bereketiyle taçlandırılacağı ifade edildi. Açıklamada, bir asırlık belediyecilik geçmişinin gururunun, birlik ve beraberliği güçlendirecek etkinliklerle hep birlikte yaşanacağı kaydedildi.

DOLU DOLU ETKİNLİK PROGRAMI HAZIRLANDI

Hadim Belediyesi, şenlik kapsamında birbirinden renkli etkinliklerin ve konserlerin vatandaşlarla buluşacağını belirtti. Programda kiraz yarışması, bozkır halkı gösterisi, çocuklara yönelik yarışmalar, mehteran gösterisi ile sanatçılar Nilgün Kızılcı, Sıtkı Akın ve Uğur Işılak'ın konserlerinin yer alacağı bildirildi.

TÜM VATANDAŞLARA DAVET

Belediye paylaşımında, Konya'dan, çevre ilçelerden ve Türkiye'nin dört bir yanından tüm vatandaşlar 1 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek Hadim Belediyesi 100. Kuruluş Yılı ve Kiraz Şenliği'ne davet edildi. Açıklamada, "Gelin, bu tarihi coşkuyu birlikte paylaşalım, Hadim'imizin misafirperverliğini hep birlikte yaşayalım." ifadelerine yer verilerek, şenliğin ilçeye ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

(Meltem Aslan)

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