Konya’nın bu ilçesinde böcek kabusu! Gece gündüz her yerdeler

Konya'nın Çumra ilçesi son günlerde böcek istilasıyla karşı karşıya kaldı.
İlçenin birçok noktasında hızla çoğalan ve halk arasında "toprak biti" olarak bilinen istilacı böcekler, cadde, sokak, park ve bahçelerde yoğun şekilde görülmeye başladı.
Vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen böcek istilası nedeniyle belediye ekipleri harekete geçerken, çok sayıda vatandaş da kendi imkânlarıyla ilaçlama çalışmalarına başladı.
MUHTARDAN VATANDAŞLARA UYARI
Baraj Mahallesi Muhtarı Yiğit Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ziraat mühendislerinin değerlendirmeleri doğrultusunda Acetamiprid 20 SP etken maddeli ilacın söz konusu böceklerle mücadelede etkili olduğunun belirtildiğini ifade etti.
Yıldırım, ilaçlama yapacak vatandaşların kullanacakları ürünlerin etiket talimatlarına eksiksiz uymaları, önerilen dozun dışına çıkmamaları ve kişisel koruyucu ekipman kullanmaları gerektiğini vurguladı.
BELEDİYE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Öte yandan Çumra Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin de ilçe genelinde istilacı böceklere karşı ilaçlama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü bildirildi.