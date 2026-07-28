GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,425 TL
EURO
53,874 TL
STERLİN
63,085 TL
GRAM
6.123 TL
ÇEYREK
10.077 TL
YARIM
20.037 TL
CUMHURİYET
39.767 TL
KONYA Haberleri

Konya’nın bu ilçesinde böcek kabusu! Gece gündüz her yerdeler

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın bu ilçesinde böcek kabusu! Gece gündüz her yerdeler

Konya'nın Çumra ilçesi son günlerde böcek istilasıyla karşı karşıya kaldı.

İlçenin birçok noktasında hızla çoğalan ve halk arasında "toprak biti" olarak bilinen istilacı böcekler, cadde, sokak, park ve bahçelerde yoğun şekilde görülmeye başladı.

Vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen böcek istilası nedeniyle belediye ekipleri harekete geçerken, çok sayıda vatandaş da kendi imkânlarıyla ilaçlama çalışmalarına başladı.

MUHTARDAN VATANDAŞLARA UYARI

Baraj Mahallesi Muhtarı Yiğit Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ziraat mühendislerinin değerlendirmeleri doğrultusunda Acetamiprid 20 SP etken maddeli ilacın söz konusu böceklerle mücadelede etkili olduğunun belirtildiğini ifade etti.

Yıldırım, ilaçlama yapacak vatandaşların kullanacakları ürünlerin etiket talimatlarına eksiksiz uymaları, önerilen dozun dışına çıkmamaları ve kişisel koruyucu ekipman kullanmaları gerektiğini vurguladı.

BELEDİYE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan Çumra Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin de ilçe genelinde istilacı böceklere karşı ilaçlama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü bildirildi.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER