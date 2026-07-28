Konya Büyükşehirden lavanta desteğiyle Konya Ovası’nda örnek dönüşüm

Konya Büyükşehir Belediyesinin kurak ve atıl alanların üretime kazandırılması, çiftçilerin katma değeri yüksek alternatif ürünlerle tanışması ve bölge kalkınmasına katkı sağlanması amacıyla başlattığı lavanta desteği, tarımsal üretimde örnek bir dönüşüme öncülük ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya Ovası'nda geleneksel hububat tarımına alternatif olarak sunulan fide ve ekipman destekleri, kurulan distilasyon (damıtma) tesisi sayesinde Konya, Türkiye lavanta üretiminin yaklaşık yüzde 6'sını karşılayarak ülke genelinde 5'inci sıraya yerleşti.

Daha önce su olmadığı için verimi düşük olsa da arpa ve buğday ekilen ya da üretim olmadığı için boş kalan arazilerde tahıl sarısından lavanta moruna renkli ve hoş kokulu muhteşem bir geçiş yaşandı.

BAŞKAN ALTAY: "2 MİLYON 300 BİN LAVANTA FİDESİNİ HİBE ETTİK"

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsalda yaşayan vatandaşların gelir düzeyini yükseltmeyi ve ekilmeyen atıl arazileri üretime kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, projede Güneysınır ilçesini pilot bölge olarak seçtiklerini ifade etti.

Saha çalışmaları ve üreticiye sağlanan ekipman desteğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Altay "Bugüne kadar 1 milyon 300 bin metrekare alanda, 2 milyon 300 bin adet lavanta fidesini yüzde 85 hibe ile üreticilerimizle buluşturduk. Lavanta hasat makineleri, fide dikim makinesi destekleri ve damıtma merkezi ile üreticimize ciddi katkı sağladık. Lavanta tarımının katma değerini artırmaya yönelik bir diğer önemli adımımız ise lavanta balı üretimi oldu. Bu doğrultuda, Güneysınır Lavanta Balı için arılı kovan desteği vererek markalaşma sürecini başlattık. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bugün Konya, Türkiye lavanta üretiminin yaklaşık yüzde 6'sını karşılamakta ve ülke genelinde üretimde 5. sırada yer almaktadır. Her zaman üreten, çalışan ve bu ülkeye katkı sağlayan üreticimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

SU KAYNAĞI OLMAYAN KIRSAL BÖLGELER İÇİN EN UYGUN TARIM MODELİ

Güneysınır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ziraat Mühendisi Mustafa Kurşun, bölgede yeraltı suyunun bulunmadığını ve ağırlıklı olarak hububat yetiştirildiğini hatırlatarak "Yaklaşık 7-8 yıl önce Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki terk edilmiş ve küçük arazileri üretime kazandırmak, kuraklığa en dayanıklı tarım desenini oluşturmak amacıyla bu proje hayata geçirdi. Sadece lavanta değil, kekik ve adaçayı gibi tıbbi aromatik bitkilerin ekimi teşvik edildi. Üreticinin tarladan topladığı ürünü işleyebilmesi için Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından kurulan distilasyon tesisi, Türkiye'nin en modern tesislerinden biridir. Kooperatif olarak işletmesini üstlendiğimiz bu tesiste üreticilerimizin getirdiği ürünlerin yağını çıkarıyor, yurt içi ve dışı pazarlara sunuyoruz. Tesisimiz İç Anadolu Bölgesi'nde tek olma özelliğine sahip. Konya merkez, ilçeleri ile Ankara. Karaman ve Aksaray'dan gelen tüm ürünleri burada katma değere dönüştürüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza destekleri için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

"ARILARIMIZDAN LAVANTA BALI ELDE EDİYORUZ"

Güneysınır'da 10 bin metrekarelik alanda lavanta yetiştiriciliğine başlayan üretici Ömer Ali Atasoy, elde ettiği sonuçlardan oldukça memnun olduğunu dile getirerek "Büyükşehir Belediyemizin sağladığı fidelerle bir yıl içinde hobi bahçesi kurdum fakat lavantadan çok memnun kaldım. Arpa ya da buğday ekmiş olsaydık bu verimi alamazdık. Kırsal arazide gayet güzel yetişiyor, sinek barındırmıyor, kokusu ve görüntüsüyle temiz bir ortam sunuyor. Hem yağını çıkarıyoruz hem de arılarımızdan lavanta balı elde ediyoruz. Ürünlerimizi satma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

"35 BİN METREKARELİK ARPA TARLASINI LAVANTA BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜRDÜM"

Konya Büyükşehir Belediyesinin damıtma tesisini kurmasının ardından lavanta üretimine adım atan 66 yaşındaki üretici Ali Korkmaz ise beş yıldır bu işten yüksek verim aldığını kaydetti.

Yüzde 85 hibe desteğinden yararlanarak daha önce arpa ektiği 35 bin metrekarelik alanı lavanta tarlasına dönüştürdüğünü belirten Korkmaz "Yüzde 15'ini biz ödedik, yüzde 85'ini Büyükşehir Belediyemiz karşıladı. Çok kaliteli bir yağ elde ettik ve bu yağlardan insanlara faydalı ürünler üretmeye başladık. Saf lavanta yağımızın yanı sıra el, ayak ve vücut losyonu ile haşere ve sivrisinek kovucu vücut koruyucu spreyler üretiyoruz. İnşallah daha da iyi olacağız. Bu yılki hasatta en az 20 ton lavanta suyu almayı ve en az 300 litre saf lavanta yağı çıkarmayı hedefliyorum. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.

ÇEVRE İLLERDEN GELEN LAVANTALARIN YAĞI GÜNEYSINIR'DA ÇIKARILIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi, Güneysınır başta olmak üzere şehrin pek çok noktasında üreticilere lavanta fidesi desteğinde bulundu. Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak adına 2020 yılında Güneysınır'da kurulan modern damıtma tesisi, yalnızca Konya ve ilçelerine değil, İç Anadolu Bölgesi'nin tamamına hizmet sunan stratejik bir merkez haline geldi.

Ankara, Aksaray ve Karaman gibi çevre illerden getirilen lavanta, kekik ve adaçayı gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin uçucu yağları bu tesiste çıkarılarak ekonomiye kazandırılıyor. Tesiste işlenen yüksek kaliteli yağlar; ilaç, kozmetik, gıda ve temizlik sanayisinde ham madde olarak değerlendiriliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, üreticilere ek gelir kapısı aralamak amacıyla "LAVONYA" markası altında lavanta sabunu, kolonyası, kremi, yağı, kesesi ve araç kokusu gibi katma değerli ürünlerin üretimini de gerçekleştiriyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu