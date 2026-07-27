Konya’yı yasa boğan olay! 3 çocuk babası toprağa verildi

Konya'nın Akören ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği piknikte suya düşen oltasını almak isterken gölete düşerek hayatını kaybeden 39 yaşındaki 3 çocuk babası İbrahim Kosalak, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
PİKNİKTE YAŞANAN FACİA CAN ALDI
Olay, Akören Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte piknik yapan İbrahim Kosalak, suya düşen oltasını almak isterken dengesini kaybederek gölete düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucunda Kosalak'ın cansız bedenine ulaşıldı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Hayatını kaybeden İbrahim Kosalak için Çumra ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kosalak, ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında dualarla son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verildi.
ACI OLAY İLÇEYİ YASA BOĞDU
39 yaşındaki 3 çocuk babası İbrahim Kosalak'ın vefatı, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Cenaze törenine çok sayıda vatandaş katılırken, yaşanan acı olay ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Yetkililer, özellikle gölet ve baraj gibi su alanlarında vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
(Meltem Aslan)